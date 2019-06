Schuttevaer Premium Europese prijs voor stekels op schepen tegen algen (video) Facebook

WENEN 21 juni 2019, 16:09

Schepen uitrusten met stekels om de aangroei van algen (biofouling) tegen te gaan en het gebruik van giftige stoffen te beperken. Dat is de Nederlandse uitvinding die donderdag 20 juni in Wenen in de prijzen is gevallen tijdens de European Inventor Award 2019. De jaarlijkse uitvindersprijzen hebben dezelfde status als een Oscar in de filmwereld.