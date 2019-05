Schuttevaer Premium Revisiebedrijf ontwikkelt eigen centrifugaalpomp Facebook

Twitter

Kruiningen 24 mei 2019, 12:12

De centrifugaalpompen van MKpompen in Kruiningen kennen een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Ze zijn voortgekomen uit frustratie over ‘ontwerpfouten’ in bestaande pompen en slechte service van de gangbare leveranciers. ‘Dat kan beter dachten we steeds.’

1 / 1 Het team van MKpompen in de werkplaats in Kruiningen. Tweede van rechts directeur-eigenaar Martijn van Koeveringe. (Foto Joris van Moort) Het team van MKpompen in de werkplaats in Kruiningen. Tweede van rechts directeur-eigenaar Martijn van Koeveringe. (Foto Joris van Moort)