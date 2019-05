Maritime Industry: 10.964 bezoekers en 19.000 euro voor ‘het Sophia’ Facebook

De vijftiende editie van Maritime Industry is op 7, 8 en 9 mei bezocht door 10.964 professionals uit de maritieme sector, meldt organisator Easyfairs Nederland. Tijdens de beurs werd voor de Stichting Vrienden van het Sophia 19.250,50 euro ingezameld.

‘We kijken met een ontzettend enthousiast en positief gevoel terug op deze editie. En dat we aan het einde van de beurs zo’n mooie cheque mochten uitreiken aan Stichting Vrienden van het Sophia was de kers op de taart’, zegt Bianca van Grinsven namens Maritime Industry. ‘Vanaf het moment dat de beurs dinsdag opende tot donderdagavond waren de gangpaden en stands continu goed gevuld. Ook vanuit exposanten hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. Ze gaven aan dat het niet alleen goed bezocht was, ook de kwaliteit van de bezoeker was erg hoog. Hierdoor hebben ze een succesvolle beurs beleefd.’

Meer aanloop

Voor deze editie was de routing op de beursvloer anders dan voorheen. Van Grinsven: ‘Met de nieuwe, speelsere routing hebben we ervoor gezorgd dat bezoekers als het ware onbewust langs alle exposanten werden geleid. Bovendien waren onze exposanten hier erg over te spreken, want ze hadden nog meer aanloop. Uit de eerste enquêteresultaten blijkt ook dat de verblijfstijd van bezoekers hoger was.’

‘Verder was deze jubileumeditie voor ons hét moment om de exposanten van het eerste uur in het zonnetje te zetten. Aan deze 35 exposanten reikten we als dank voor hun jarenlange vertrouwen en inzet een speciale jubileumaward uit. Zonder hen was Maritime Industry nooit zo’n belangrijke beurs voor de binnenvaart geworden. We zijn deze exposanten ontzettend dankbaar.’

Kennistheater

Nieuw op Maritime Industry was dit jaar een kennistheater waar diverse sprekers aan het woord kwamen over actuele thema’s in de maritieme sector, zoals laagwater op de rivieren, emissienormen voor de binnenvaart, logistieke kansen voor de binnenvaart en varend ontgassen. De verschillende sessies konden rekenen op veel belangstelling en de organisatie wil het kennistheater voor de 2020-editie verder uitrollen.

Door het succes van deze editie hebben al 267 exposanten zich direct tijdens de beurs al ingeschreven voor de volgende editie van Maritime Industry op 12, 13 en 14 mei 2020 in Evenementenhal Gorinchem. ‘Daar spreekt veel vertrouwen en waardering uit. Aan ons de taak om weer alles uit de kast te halen om het meest complete platform aan te bieden voor de maritieme sector. We gaan dat in ieder geval doen met een volledig nieuwe bovenverdieping. De verbouwingswerkzaamheden zijn reeds gestart. Er ontstaat dadelijk een tweede hypermoderne en volwaardige beurshal. De eerste ontwerpen zien er waanzinnig uit’, aldus Van Grinsven. (DvdM)