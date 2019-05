Burgemeesters Maritieme Delta openen 15e Maritime Industry Facebook

De burgemeesters Reinie Melissant-Briene van Gorinchem (tevens voorzitter AV-regio), burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht (tevens voorzitter Drechtsteden) en Marcel Fränzel van de gemeente Altena gaven dinsdag 7 mei gezamenlijk het startsein voor Maritime Industry 2019. Een bijzonder beursjaar, het vijftiende.

Binnenvaart en maritieme toeleveranciers blijven trouw aan deze goedbezochte beurs, stelt Jeroen van Hooff, algemeen directeur van beursorganisator Easyfairs Nederland: ’Ter gelegenheid van de 15e editie overhandigen wij 31 awards aan de bedrijven die al sinds de start een plek hebben op onze beursvloer. Wij zijn deze bedrijven ontzettend dankbaar, zij vormen het fundament van deze beurs en hebben er mede voor gezorgd dat Maritime Industry elk jaar een onmisbaar moment is geworden voor de maritieme sector in Nederland. Dat drie burgemeesters de beurs openen is een fantastisch gebaar. Wij zijn erg vereerd.’

Ook de burgemeesters zijn blij met het succes van de beurs. Reinie Melissant-Briene: ‘In Gorinchem faciliteren wij één van de grootste maritieme beurzen van Nederland. Dat is niet voor niets. Onze regio’s – met samen meer dan 400.000 inwoners – maken onderdeel uit van de maritieme delta die loopt van Rotterdam tot en met Drechtsteden, Gorinchem en Werkendam.’

Wouter Kolff: ‘Onze regio’s hebben een sterke reputatie door onze maritieme maak- en servicebedrijven. Met Gorinchem trekken we samen op en zoeken we ook nieuwe partners om zo veel mogelijk gebruik te maken van deze positie. Zo gaan we voor een maximale bijdrage aan de BV Nederland’.