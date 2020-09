Moonen Yachts levert superjacht YN200 in Martinique-klasse af Facebook

Twitter

Email DEN BOSCH 30 september 2020, 09:44

Moonen Yachts in ‘s-Hertogenbosch heeft haar derde superjacht in de Martinique-klasse verkocht naar de Verenigde Staten. De Brabantse werf draagt de YN200 in november 2021 jaar over aan de nieuwe eigenaar.

1 / 1 Het interieur zal lijken op dat van zusterschip Brigadoon. (Foto Moonen Yachts) Het interieur zal lijken op dat van zusterschip Brigadoon. (Foto Moonen Yachts)

Met een lengte van ruim 36 meter behoort het schip tot de kleinere superjachten, maar volgens de eigenaren kunnen de kwaliteit en de stijl zich meten met de grootste superjachten.

De YN200 (334 gt) wordt aangedreven door twee Caterpillar C32-motoren van 1925 pk. Ze geven het jacht een topsnelheid van 16,5 knopen. Bij 10 knopen heeft dit zeegaande jacht een actieradius van een kleine 4000 mijl.

Lees ook: Superjacht Apex 850 hoger dan Vrijheidsbeeld (+ 3D-tour)

De romp van de YN200 is van staal met een hoge treksterkte. Hierdoor kan de constructie aanzienlijk lichter worden gemaakt dan normaal.

Net als de grotere superjachten is de 36,30 meter lange en 8 meter brede romp van de YN200 van het type Fast Displacement Hull Form. Dit type romp zorgt volgens Moonen voor ‘een perfecte stabiliteit en buitengewoon lage geluids- en trillingsniveaus’.

Langer zonnedek

Het casco werd gebouwd bij Casco & Sectiebouw Rotterdam. De aluminium opbouw komt van Van Noorloos in Werkendam. Het samenvoegen van romp en opbouw heeft 9 oktober plaats op de werf van Moonen.

De Nederlandse ontwerper René van der Velden was verantwoordelijk voor het exterieur, Diana Yacht Design in Alkmaar voor het ontwerp en Studio Indigo uit Londen voor het interieur en de styling op de vier dekken van het jacht.

Op het hoofddek van dit superjacht bevinden zich een grote salon en eetkamer, een kombuis en de master suite. Het achterdek biedt een ontspanningsruimte met een trap die naar het zwemplatform leidt. Op de achterkant van het brugdek is de wintertuin te vinden. Op verzoek van de eigenaar werd het zonnedek 2,50 meter verlengd voor een jacuzzi. Benedendeks is de accommodatie voor de gasten en de bemanning. Hier is plaats voor 12 gasten in vier hutten en zeven bemanningsleden in vier hutten.

Nummer twee

De YN200 is het tweede superjacht dat Moonen dit jaar verkoopt. In juni werd al de YN199 aan de man gebracht, eveneens een jacht uit de Martinique-klasse. Dit jacht werd verkocht naar het Midden-Oosten.

Twee keer per week verzendt onze redactie een gratis nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle actualiteiten uit de maritieme sector? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

(Erik van Huizen)