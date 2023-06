Pauze voor waslijst aan klusjes

Kielzog

Schipper Marc van der Vlist (39) vaart met zijn vrouw Marianne en dochters Anna-Linn (5) en Carlijn (3) sinds 2017 op de Rigel, zijn eerste eigen schip. Momenteel ligt hij een paar weken in Sliedrecht voor een lange rij klussen. Ook kan zijn dochter zo naar school in Hardinxveld, na de zomer gaat ze naar het schippersinternaat in Werkendam.