Groot feest voor Anna Magrietha

Wie jarig is trakteert. Dat geldt eens te meer voor een 100-jarige. Alle reden om het eeuwfeest van de steilsteven Anna Magrietha niet geruisloos voorbij te laten gaan. Eigenaren Roel Buis (62) en Tienke Sminia (64) wonen al 40 jaar op het schip, dat bijna 25 jaar geleden afmeerde in de Historische Haven van Woudrichem. Eerder lagen ze 13 jaar in de Museumhaven van Amsterdam.

De Historische Haven is een plek waar de maritieme historie van ons land zich laat zien in de soms nog oudere schepen dan de Anna Magrietha. Maar ook de plek waar de moderne 21e-eeuwse binnenvaartvloot op de drukst bevaren rivier als een perpetuüm mobile 24 uur per dag passeert. Op die plek viert de steilsteven Anna Magrietha op 3 en 4 juni haar eeuwfeest. Met een expositie in de werfschuur op museumscheepswerf D’n Huig met oude foto’s van het schip op de tijdlijn van een eeuw aan de hand van de oude scheepsleggers. Maar ook filmpjes, oude meetbrieven en krantenartikelen worden getoond. Speciaal vanwege de verjaardag meert de Anna Magrietha dat weekend naast de werfschuur af.

Schippersfamilie

‘We hadden altijd nog contact met iemand van de familie Stam die de steilsteven in 1923 liet bouwen op de werf van R. van de Werf in het buurtschap Hijkersmilde aan de Drentse Hoofdvaart. Toen ik vertelde dat we de verjaardag van het schip wilden vieren met een kleine expositie, is een kleindochter van Anna Magrietha in het fotoalbum van haar moeder gedoken en vond foto’s die wij niet eerder hadden gezien. Een foto van de Anna Magrietha met een deklast bieten bijvoorbeeld, maar ook een met de familie Stam aan boord’, vertelt Tienke Sminia. Zelf vond ze in de gedigitaliseerde Schuttevaer van 28 juli 1923 een klein berichtje dat het ‘kastschip’ van de werf is gelopen.

Schipper Klaas Stam vernoemde de steilsteven naar zijn vrouw Anna Magrietha. De werf aan de Drentse Hoofdvaart bouwde slechts een beperkt aantal schepen, waaronder ook de klipperaak Hoop op Welvaart van Maarten de Jong, die in Gorinchem ligt. Later verhuisde het bedrijf en werd scheepswerf De Kaap in Meppel. ‘Toen de werf 50 jaar bestond werden we nog uitgenodigd met ons schip’, zegt schipper Buis.

Speurtocht

Tijdens de speurtocht op internet naar de historie van de steilsteven stuitten ze ook op een stuk touw, dat ooit de jaaglijn was van de Anna Magrietha. Het werd ooit geschonken aan het Scheepvaartmuseum in Groningen. ‘De vrouw van de eerste eigenaar Stam moet dat nog hebben gebruikt in vroeger tijden.’ Verrast werden beiden ook door foto’s van het verlengen van de steilsteven tot 30 meter in de jaren ’50. ‘Wij hebben het schip weer laten inkorten en ook daar zijn foto’s van, die we ook laten zien op de expositie. Ook is er een keer een documentaire gemaakt van het splitsen van staaldraad, vooral om dat ambacht te laten zien. Ook daarop is de Anna Magrietha te zien.’

Overal geweest

Tot in de jaren ’70 werd vracht vervoerd met de Anna Magrietha, daarna werd ze verbouwd tot woonschip en in originele staat teruggebracht door Roel Buis. De stuurhut ging eraf en eind jaren ’80 is het schip weer onder zeil gebracht. ‘In de zomer gaan we graag zeilen op het IJsselmeer of op de Wadden. Maar we varen ook weleens naar Den Bosch of Amsterdam voor een paar dagen, of verblijven in de Biesbosch. Ik denk dat we inmiddels op zo’n 95% van alle wateren in Nederland hebben gevaren. Ook nemen we wel deel aan bijzondere evenementen, zoals straks de Havendag in Werkendam. Dan varen we met een deklast met rijshout naar het vroegere haventje van Rijkswaterstaat in Werkendam, samen met de Res Nova van Petro Leeuwis. We zijn ook uitgenodigd voor het feest van 100 jaar Piushaven in Tilburg.’

Zolang Roel Buis nog zijn bedrijf Jachttechniek Buis in Giessen runt, liggen ze het merendeel van de tijd in Woudrichem. ‘Maar het liefst zouden we altijd willen varen.’

Feestprogramma

Op zaterdag 3 juni verwelkomen Roel en Tienke enkele historische schepen uit onder meer Gouda, Amsterdam, Tilburg en Geertruidenberg in de Historische Haven. Zondag 4 juni bezoeken nazaten van schipper Klaas Stam de Anna Magrietha om zo het eeuwfeest mee te vieren. De expositie van de Anna Magrietha is tot en met 10 juni te zien in de werfschuur van museumschaapswerf D’n Huig in de Historische Haven in Woudrichem.

Scheepsgegevens

Scheepsnaam: Anna Magrietha

Tonnage: 153

Afmetingen: 25,67 x 5,10 meter

Bouwjaar: 1923

Thuishaven: Woudrichem

Eigenaren: Roel Buis en Tienke Sminia

