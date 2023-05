Trawant wordt varend atelier

Kielzog

Toen het niet lukte een huis met een grote schuur te vinden, besloten Gijs Arts (48) en Rianne Willemsen (40) naar een schip uit te kijken. Via via hoorden ze van de luxe motor Trawant, die al een jaar of twee tegen de kant lag, nadat de laatste schipper Bert van ’t Hooft stopte met vrachtvaren. In 2019 werd de koop beklonken en vanaf dat moment staat hun leven in het teken van klussen aan boord.