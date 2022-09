Stijn zeilt mee met School at Sea

Zo op het eerste gezicht lijkt Stijn Ammerlaan een heel gewone scholier in 3 VWO op het Walburg College in Zwijndrecht. Maar schijn bedriegt. Stijn heeft namelijk grootse plannen. ‘Ik wil volgend schooljaar (2023-2024) mee met School at Sea. Dat betekent dat ik van de herfstvakantie tot de meivakantie met 35 andere scholieren aan boord ben van de driemaster Thalassa. In deze periode ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn schoolwerk, ik krijg geen klassikale lessen. Daarnaast heb ik ook taken aan boord, zoals koken, schoonmaken, navigeren en onderhoud in de motorkamer.’

Op de vraag waarom hij eigenlijk mee wil, antwoordt Stijn: ‘De ervaring om een half jaar op zee te zijn en om mezelf tijdens deze reis te ontwikkelen lijkt mij heel gaaf. Aan boord ga ik nog beter leren samenwerken en tegelijkertijd wordt ik ook zelfstandiger. Ik weet nog niet wat ik later wil worden, maar de ervaringen die ik tijdens deze reis opdoe zal ik de rest van mijn leven kunnen gebruiken en doorgeven aan anderen.’

School at Sea

School at Sea is een ontwikkelingsprogramma voor scholieren die in 4 havo, 4 en 5 vwo zitten. Ik vaar, kook, plan mijn schoolwerk in, doe mijn proefwerken aan dek, stippel expedities uit, evalueer, neem leiding en werk samen. Mijlpalen tijdens dit avontuur zijn de scheepsovernames. Op dat moment doet de bemanning een stapje terug, en vaar ik met mijn medeleerlingen op het schip. Iedereen heeft dan een taak. Bij alle expedities draait het om zelfstandig opereren, maar ook om samenwerken. We krijgen verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. We moeten dus ook leiderschap tonen. Maar voordat er ingescheept kan worden, moet iedere deelnemer zelf het benodigde bedrag bij elkaar verzamelen. Daarvoor volgen we een fondsenwerf training. Het werven van sponsors is ook onderdeel van het ontwikkelingsprogramma.

Wereldreis

Half oktober vertrekt het schip vanuit Nederland en vaart naar het zuidwesten. De eerste officiële bestemming is Tenerife, één van de Canarische Eilanden. Hier beklimmen we el Teide, de vulkaan die voor het ontstaan van het eiland heeft gezorgd. Later varen we verder naar West-Afrika. Op één van de Kaapverdische eilanden kopen we vers fruit en verse groenten voor de grote oversteek over de Atlantische Oceaan naar Dominica. Hier lopen we door de jungle en brengen we een paar dagen bij een lokale gemeenschap door. Na wat eilandhoppen tussen verschillende Bovenwindse Eilanden bereiken we Curaçao, waar we weer even een klein stukje Nederland vinden. Vervolgens gaan we nóg verder naar het westen. In het oosten van Panama, vinden we het paradijs: witte stranden, blauw water, koraalriffen en palmbomen. Ietsje verder naar het westen worden we in Panama aan land gezet en moeten we zelf het land doorkruisen. Het schip wacht op ons aan de andere kant van het land. Daarna begint de reis naar huis. Voor het eerst in maanden varen we een noordoostelijke koers richting Cuba. Hier maken we ook een eigen reis. Bermuda is de volgende bestemming. Na Bermuda steken we weer de Atlantische Oceaan over en bereiken we de Azoren. We zijn dan weer in de Europese Unie, ook al zitten we op een eiland midden in de oceaan. Op Faial bereiden we ons voor op het laatste stukje zeilen naar het vasteland, waar we half april aan zullen komen.

Schoolwerk

Hoewel deze reis kan overkomen als een vakantie is dat het allerminst. ‘Op de helft van de dagen zijn we met ons schoolwerk bezig. Het is namelijk de bedoeling dat ik aan het eind van het schooljaar gewoon overga. De andere dagen houden we ons bezig met taken aan boord of hebben we excursies aan land. Bij deze excursies leer ik in de praktijk wat er ook in mijn schoolboeken staat. Tijdens de reis leren we om steeds meer verantwoordelijkheid op ons te nemen. Dat wordt gestimuleerd doordat de bemanning van het schip steeds meer een stapje terug doet naarmate de reis vordert. Uiteindelijk zijn er scheepsovernames waarbij alle kinderen ‘gesolliciteerd’ hebben op een functie aan boord. De kinderen zeilen dan het schip. Alleen als er een gevaarlijke situatie ontstaat, dan grijpt de bemanning in. Maar varen we per ongeluk de verkeerde kant op, dan doen ze niets.’

Barkentijn Thalassa is een imposant en zeewaardig zeilschip. Deze driemaster is één van de mooiste en snelste zeezeilschepen uit de Nederlandse vloot! Aan boord is 10 km touwwerk, 17 zeilen met in totaal 800 m2 zeil aanwezig.

Lengte: 47 m

Breedte: 8 m

Diepgang: 3,90 m

Masthoogte: 35 m

Motorvermogen: 600 pk

Tijdens de reis zijn er, behalve de scholieren, een kapitein en een stuurman aan boord. De eerste helft van de reis is er ook een kok en tijdens de oversteek over de Atlantische Oceaan is er een scheepsarts aan boord. Verder gaan er nog verschillende docenten mee, waar de scholieren een beroep op kunnen doen als zij er zelf even niet meer uitkomen met hun schoolwerk.

Wie is Stijn?

Zoals gezegd is Stijn een scholier in 3 VWO van het Walburg College in Zwijndrecht. Daar volgt hij ook de lessen van het Technasium. In zijn vrije tijd turnt hij bij O&O Zwijndrecht. Hij traint 10 uur in de week en start wedstrijden in de 3de divisie. In de vakanties is hij graag actief. De afgelopen jaren heeft hij de grenzen van Nederland verkend op de fiets en heeft hij een huttentocht gelopen in de Oostenrijkse Alpen. Dit jaar is hij ook op zeilkamp geweest om alvast te oefenen met zeilen. Hoewel dat niks vergeleken is met zeilen op de Thalassa.

Doneren

Ook is hij druk bezig om het geld voor zijn reis bij elkaar te verdienen. Zo bakt en verkoopt hij heerlijke koekjes en doet hij klusjes. Daarnaast is hij nu sponsors aan het werven. Daarvoor benadert hij bedrijven met de vraag of zij hem willen sponsoren. Hij heeft een website gemaakt, waar meer informatie te vinden is stijnatsea.jouwweb.nl. Voor bedrijven is sponsoring fiscaal aantrekkelijk, omdat zij het gesponsorde bedrag mogen aftrekken van hun winst. Maar ook particulieren kunnen via zijn website een donatie doen.

Lees ook: