Schipper Woortman kiest toch maar voor revisie in plaats van Stage V

Vergroening

De vergroening in de binnenvaart is in de ogen van schipper Arnold Woortman (42) vooral een kip en ei-verhaal. Niemand heeft nog het gouden idee, dus blijft iedereen afwachten. Zelf zou hij er graag in investeren, maar het rendement is in zijn ogen nog onvoldoende. Samen met zijn vrouw Saskia (42) vaart hij sinds 2019 op het koppelverband Samary.