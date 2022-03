Schipper De Wijs op zijn praatstoel

Ortygia

Lachend stapt matroos Dan Legaspi de stuurhut van de Ortygia binnen. ‘He is the best’, roept hij spontaan, wijzend op schipper Jean-Marie de Wijs (54). Die heeft dan al meer dan een uur lang vertelt over zijn ervaringen in de binnenvaart. Van spits tot containerschip, van Kempenaar tot een tanker, hij stond bij veel verschillende schepen aan het roer. Zorgen maakt hij zich vooral over personeelsgebrek.