Poedertransport kan efficiënter

Terneuzen 25 juli 2020, 14:06

Schipper Xander Kleine (43 jaar) van de poedertanker Sardana onderzoekt of poedertransporten efficiënter kunnen worden opgezet. Door zijn jarenlange ervaring in het transport ziet hij kansen het vervoer op een transparantere manier in te richten, zodat de schipper een eerlijke prijs krijgt.