Schuttevaer Premium Jaloers op sterke luchtvaartlobby Facebook

Twitter

Email Werkendam 27 juni 2020, 16:05

Schipper Pieter Eikelenboom (36) uit Schipluiden leest regelmatig met enige jaloezie over de sterke luchtvaart lobby richting Den Haag. Waarom lukt het de binnenvaart niet eenzelfde sterke lobby te ontwikkelen? Hij wijt dat aan de verdeeldheid in de binnenvaart, verdeeldheid die hij ook weer terugziet in het tempo van de vergroening van de binnenvaart.