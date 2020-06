Schuttevaer Premium Schipper die zelf geen aanvaring maakt toch medeverantwoordelijk voor schade Facebook

Twitter

Email ARNHEM 21 juni 2020, 16:03

De rechters in Arnhem hebben vorige maand ongetwijfeld een flinke kluif gehad aan een zaak over een aanvaring. De kwestie waarover de rechtbank zich moest buigen ging over wie er aansprakelijk is voor het betreffende ongeval en daarom de schade aan de wederpartij moet betalen. Uiteindelijk oordeelden de rechters dat er sprake was van gedeelde schuld. Maar ook de schipper van een derde schip dat aan het ontstaan van de aanvaring had bijgedragen is medeaansprakelijk, vindt de rechtbank.