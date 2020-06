Schuttevaer Premium Stremmingen halen de lol van het varen af Facebook

Werkendam 12 juni 2020, 08:43

Bijna vier jaar lang leerde schipper Anthonie Geluk (48 jaar) zijn zoon Niek (21 jaar) de kneepjes van het vak. In die jaren liet hij op zijn schip een nieuwe aluminium stuurhut bouwen in Werkendam. Een project waar hij nog altijd trots op is, omdat hij dit geheel samen met zijn zoon heeft uitgedacht en uitgevoerd.