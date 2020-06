Kleine ‘scheepswerf’ bouwt grootse schepen Facebook

De ‘scheepswerf’ voor de Ambachtse Scheepsvloot van Jaap Abrahamse (72 jaar) uit Sliedrecht is van bescheiden omvang. Maar vanachter zijn werkbank maakt hij de mooiste houten schaalmodellen van de moderne binnenvaartvloot van Nederland. En bij een containerschip levert hij ook nog eens vrolijk gekleurde containers.

“Het moeilijkste is de kop, die probeer je zo schuin mogelijk te zagen en dan wordt het schaven en schuren. Net zo lang totdat hij rond genoeg is. Voor een 1.10 meter schip zaag ik altijd 1.13 af, dan kan ik als de kop echt mislukt het nog een keer opnieuw proberen”, zo vertelt hij vanachter zijn werkbank in de houtwerkplaats van De Hoop Meubelmakerij. Daar heeft zijn ‘scheepswerf’ onderdak. De Hoop is een organisatie die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot zijn vijftigste voer Jaap als schipper op de Leendert A, maar door gezondheidsproblemen was hij gedwongen te stoppen.

En zo begon hij twintig jaar geleden als houtbewerker. Het maken van houten schepen ontstond in overleg met Edith Heuvelman uit Alblasserdam, die de mensen bij De Hoop begeleidt. “Het is fijn met deze mensen te werken, we proberen voor iedereen passend werk te vinden”. De Hoop in Hendrik-Ido-Ambacht heeft in totaal 140 deelnemers en zo’n vijftig vrijwilligers, verdeeld over tien afdelingen. In de Drechtsteden heeft De Hoop zeventien leerwerkbedrijven, zoals de meubelmakerij, drukkerij, fietsenmaker, bakkerij en meer.

Extra wit randje

De schippersdochter werkt al zeventien jaar bij de leerwerkbedrijven, ze is zelf niet de binnenvaart in gegaan. “Maar al mijn broers en ooms zitten wel in de binnenvaart. Mijn eigen vader maakte vroeger al houten scheepjes voor zijn kleinkinderen. Dat deed hij na zijn pensionering in een houten stuurhut in de tuin. Zo bouwde hij voor onze familie schepen met een extra wit randje op de kop. Daar had ik het met Jaap weleens over en toen kwamen we op het idee om ook hier scheepsmodellen te gaan maken”.

Dat was twaalf jaar geleden en inmiddels heeft Jaap al honderden schepen gebouwd. Bijna altijd op bestelling en vanaf een foto. “Je hebt verder geen gegevens en geen maten, maar ik bouw op een schaal van 1 op 10. Vooral de verhoudingen moeten kloppen. Is de kop niet te laag of is de hut niet te hoog. In een containerschip van 1.10 meter kunnen net vier containers van 18 centimeter achter elkaar, alleen wij leveren ze met twee rijen hoog”.

Trots laat hij zijn modellen zien, zoals de houten veerboot. “Die vindt ieder kind leuk, iedereen vaart weleens over met een pont. Verder worden veel modellen besteld door internaten. Als het voor kleine kinderen is, dan maak ik niet altijd een mast en radar. Die worden nog weleens vernield. Maar het kan wel, ik maak ook autokranen voor op de roef”. In een kleurrijke folder staan alle modellen afgebeeld. Naast binnenvaartschepen, bouwt hij sleepbootjes, duwbakken, duwboten en koppelverbanden. Zelfs voor houten havens, sluizen en kranen draait hij zijn hand niet om. Bij De Hoop kunnen ook trechters met lopende band besteld worden, maar deze worden gebouwd door Dennis van Vliet, die ook prachtige, houten VW busjes bouwt. Een andere collega maakt de grote kranen.

Relatiegeschenken

De houten schepen van de Ambachtse Scheepsvloot worden soms ook besteld als relatiegeschenk en dat kan in de bedrijfskleuren, inclusief logo en bedrijfsnaam. Het kan ook in een model dat passend is gemaakt voor een fles wijn. Voor het bouwen van een schip zonder veel extra’s rekent Jaap op een week werk. “Als er meer ‘prutswerk’ op moet zoals een autokraan, lieren of mast, duurt het veel langer. Soms moet ik schepen repareren, dan ligt bijvoorbeeld de kop eraf. Zeker jonge kinderen aan boord spelen de hele dag met zo’n schip”. Hoewel Jaap zijn pensioengerechtigde leeftijd al jaren geleden heeft bereikt, werkt hij nog altijd graag bij de Hoop aan zijn schepen. “Ik doe het graag, we wonen op een appartement en daar heb ik geen plek om de schepen te maken, het is toch vuil werk”. Wel bouwde hij thuis zijn eigen schip de Leendert A. na. “Maar dat was vanaf een modelbouwtekening, daar heb ik wel een jaar aan gewerkt”.

De houten schepen van de Ambachtse Scheepsvloot worden gemaakt op bestelling, alle modellen inclusief prijzen zijn opgenomen in een folder van De Hoop Meubelmakerij. De diverse modellen zijn te vinden op de website.