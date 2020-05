Schuttevaer Premium Niets menselijks was Egbert Wagenborg vreemd Facebook

DELFZIJL 29 mei 2020, 12:59

Schippersknecht Egbert Wagenborg (1866-1943), die in 1888 de basis legde voor het huidige Koninklijke Wagenborg, was een man met inzicht en ondernemersmoed. Hij was twintig jaar en verliefd. Hij verloor evenwel wél zijn hart maar niet zijn hoofd. Wandelend langs het Winschoterdiep, op zoek naar beter werk, liep hij in Martenshoek scheepsbouwer Berend Niestern tegen het lijf. Zonder dat hij een cent op zak had straalde de jonge Egbert Wagenborg schijnbaar zoveel vertrouwen uit dat Niestern voorstelde een schip voor hem te bouwen. En zo is het begonnen… Anno 2020, honderdtweeëndertig jaar later, is het familiebedrijf Royal Wagenborg een begrip in de mondiale scheepvaart- en logistieke transportwereld.