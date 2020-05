Schuttevaer Premium Bijzondere en trieste reis van de Traveler Facebook

Poncey 20 mei 2020, 13:24

Een bijzonder en triest verhaal noemt spitsenschipper Piet Bouchier van de Traveler de reis, die 3 februari van dit jaar begon in Gent en pas op 8 april eindigde met het lossen van de lading. Tijdens de reis in Frankrijk kreeg de schoonvader van Piet een ongeluk aan boord en hij overleed in het ziekenhuis.