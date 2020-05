Schuttevaer Premium ‘Samen varen een kans geven’ Facebook

Twitter

A/B SALVE 15 mei 2020, 13:46

Het trapje om de roef te betreden is even verwijderd aan boord van de Salve. Net als de rest van de woning krijgt het een grondige schilderbeurt in de week voor het huwelijk van schipper Matteo Verheij (23 jaar) en Johanne Vink (22 jaar). De schipper vaart sinds september vorig jaar op de Salve, zijn bruid stapt na het jawoord op 15 mei eveneens aan boord.