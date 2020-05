Schuttevaer Premium ‘Veel schippers merken zegen van onze online diensten’ Facebook

Evenals aalmoezenier Van Welzenes (vorige week in deze miniserie) merkt ds Dirk Meijvogel (52) van de PKN-werkgroep Pastoraat Binnenvaart een verhoogde belangstelling voor zijn live uitgezonden kerkdiensten vanuit zijn tijdelijke gemeente in Bergambacht. ‘Veel mensen die ooit in de kerk teleurgesteld zijn geraakt, hebben toch een hunkering naar God, en zoeken in deze crisis naar steun.’