Liefhebbers redden klipper Emanuel

DEN HELDER 19 april 2020, 14:54

De klipper Emanuel kwam anderhalf jaar geleden als roestbak Museumhaven Willemsoord in Den Helder binnenvaren. Zo op het oog rijp voor de sloop, maar de nieuwe eigenaren, Anita Koolhaas en Anne Dekinga, dachten daar heel anders over. Zij zagen een uniek nautisch monument dat in oude glorie moest worden hersteld. Een klein berichtje in deze krant zou hier nog een extra positieve draai aan geven.