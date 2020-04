Schuttevaer Premium Jan kan het varen niet missen Facebook

De scheepsnaam Gerja herinnert schipper Jan Venema (73 jaar) nog altijd aan zijn vrouw Gerrie, met wie hij 40 jaar samen aan boord woonde. Ze overleed 11 jaar geleden. De wereld stond stil voor Jan. Driekwart jaar lag zijn schip stil in Dinteloord, door verdriet om zijn vrouw was varen even te veel.