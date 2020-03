Schuttevaer Premium Een sprong in de tijd Facebook

Twitter

Email Amsterdam 11 maart 2020, 10:25

Het is roetravendonker en het waait stevig. De Armira ligt al op de nachtsteiger in de Zanzibarhaven in Amsterdam. Ik heb een binnenvaartverleden en stap nu uit nostalgische overwegingen aan boord van dit 110-meterschip, om als passagier een reisje mee te maken.