Donaupionier beheert unieke familieuitgeverij

Merksem 11 maart 2020, 12:20

Wie in Vlaanderen informatie wil hebben over vaarpapieren en veel andere nautische zaken wordt meestal niet naar een overheidsloket verwezen maar naar Pierre Verberght. De oud-schipper is al vele jaren een bron van kennis voor de Vlaamse binnenvaart. Ook Nederlandse schippers en aankomende matrozen weten hem te vinden. Hij is bovendien de schrijver en uitgever van zo’n 40 nautische boeken.