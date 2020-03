Schuttevaer Premium Stella Maris herrijst uit de as Facebook

Twitter

Email GORINCHEM 06 maart 2020, 16:22

Schipper Simon de Waard (75) wil deze zomer de reünie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) in Winschoten absoluut niet missen. Daarom werkt hij al tijden stug door om de roef van zijn Stella Maris op tijd gerestaureerd te te hebben. In augustus 2018 brak brand uit op het scheepje uit 1929 tijdens zijn reis van Sail Leiden naar het Maritiem Museum in Rotterdam.