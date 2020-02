Schuttevaer Premium Vermist Duits eskader na ruim 100 jaar opgespoord Facebook

Port Stanley 24 februari 2020

Al diverse keren was tevergeefs gezocht naar het Duits marine-eskader dat in 1914 in de buurt van de Falkland Eilanden tenonder was gegaan. Nu, ruim 100 jaar later, is met de vondst van het wrak van de pantserkruiser SMS Scharnhorst op 98 mijl ten zuidoosten van Port Stanley eindelijk een einde gekomen aan deze zoektocht. Na de eerste vondst konden namelijk ook de wrakken van de andere vermiste schepen worden gelokaliseerd.