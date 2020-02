Schuttevaer Premium Bevlogen zeekapitein verkiest koude streken Facebook

HARLINGEN 11 februari 2020, 14:46

Zo heel vaak zijn ze niet in Harlingen, Elskarin Klarenbeek en Anne Kooistra. De hele wereld is hun werkterrein. Toch komen ze graag terug in het Friese havenstadje. Daar begon ooit hun beider carrière in de ‘bruine vloot’. Schuttevaer zocht Elskarin op, aan boord van de Nomad, een kitsgetuigde Colin Archer.