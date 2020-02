Schuttevaer Premium 1945: Voedselhulp per schip uit Zweden Facebook

Delfzijl 09 februari 2020, 08:12

Het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland ging 75 jaar geleden gepaard met hongersnood in het westen van het land. De bevolking was daar afgesneden van bevoorrading en hulp bleef lang uit. Maar op 28 januari 1945 arriveerde in Delfzijl de door het Zweedse Rode Kruis gecharterde voedselschepen Dagmar Bratt en Noreg met in totaal zo’n 4000 ton levensmiddelen en medicijnen.