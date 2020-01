Schuttevaer Premium Zeeschip naar Schijndel Facebook

Twitter

Ommen 31 januari 2020, 14:14

Kapitein Willem Hoogenhout (69) nam ruim een jaar geleden afscheid van zijn varende bestaan. Hij ging maar gedeeltelijk in ruste, want hij is nog steeds commanditair vennoot van het schip waarop hij het laatst voer in de kleuren van Wijnne Barends, de Lady Isabel. Sinds 1992 hadden de rederij en de kapitein een hechte relatie. ‘Door dik en dun’, zeg Hoogenhout.