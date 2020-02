Schuttevaer Premium Scheepsproviandeur Wiersema General Ship Supply: ‘Wij leveren, hoe dan ook’ Facebook

Farmsum 31 januari 2020, 23:36

Twee volgeladen bestelbussen verlaten het terrein van Wiersema General Ship Supply (WGSS) in Farmsum. Een derde, waar zojuist de laatste beladen pallet in is geplaatst, volgt er gelijk achteraan. Anco Wiersema (68), directeur-eigenaar van het gelijknamig scheepsleveranciersbedrijf wenst zijn chauffeurs goede reis.