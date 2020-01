Schuttevaer Premium Schipper is compleet beroep Facebook

Werkendam 29 januari 2020, 14:38

Schipper Bjorn Grandia (37) is graag thuis bij zijn vrouw Liny en de drie kinderen Joey, Milan en Lana. Toch is de kans dat de Hera afmeert in haar thuishaven Zaltbommel niet groot. Hoewel de kade recent is opgeknapt, zet de gemeente liever in op meer passagiersschepen. Er zijn dan ook maar weinig binnenvaartschepen met Zaltbommel als thuishaven.