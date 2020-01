Schuttevaer Premium Gratias maakt liefst lange reizen Facebook

Werkendam 22 januari 2020, 10:31

Een stommiteit, dat is de nuchtere constatering van schipper Kees Hoogendoorn (60) van de Gratias. In het najaar voer hij met zijn stuurhut tegen een brug op de Mittellandkanaal omdat hij even zijn mast was vergeten. Pas na de jaarwisseling kon de nieuwe stuurhut worden gezet.