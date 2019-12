Schuttevaer Premium Stormvertraging en machine-uitval Facebook

Cleveland 27 december 2019, 10:44

Er ligt een dik wolkendek over de oceaan. De enorme golven die drie dagen lang tegen de boeg beukten zijn wat afgenomen. Normaal loopt de Iryda (200 x 23,60 meter) met gemak 12 knopen. De afgelopen dagen mochten we blij zijn met de helft. Negen dagen duurt de reis inmiddels sinds ons vertrek uit IJmuiden. Het Kanaal ligt alweer dagen achter ons. Meeuwen rond het schip proberen een graantje mee te pikken van de vis die opschrikt door onze boeggolf. We hebben al dagen geen ander schip gezien. Moederziel alleen zijn we hier.