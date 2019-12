Schuttevaer Premium Veevoerschipper: ‘Zoals het nu gaat, gaat het niet goed’ Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 20 december 2019, 14:49

Het voornemen van de Europese Commissie om meer goederen over water te laten vervoeren, biedt volgens schipper Mark Weesie-Pels de binnenvaart gelegenheid om eisen op tafel te leggen. Tegelijk zal de binnenvaart moeten nadenken over minder vervuilende vervoersstromen en haar aandeel in de circulaire economie. ‘We moeten veranderen.’