Lucratief zeilcharteren, het kán

AMSTERDAM 19 december 2019, 14:06

Varen met betalende passagiers, daar had hij wel ervaring mee. Toch dacht Remco Voorneveld niet per se aan charteren toen hij de kleine tweemastklipper Lea kocht. Het schip lag als woonschip in Kampen en was verwaarloosd. Jaren ervoor was het als Jacoba vanuit Hoorn als charterschip in de vaart geweest, maar interieur en techniek waren verouderd en de eigenaar had zijn interesses verlegd.