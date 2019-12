Schuttevaer Premium Andere Tijden: Soldaten van Oranje in Holyhead (Wales) Facebook

Twitter

Email HOLYHEAD 05 december 2019, 23:28

3000 Nederlandse mariniers, vissers en koopvaardijopvarenden vluchten in de meidagen van 1940 naar Groot-Brittannië. Ze wonen en werken in de havenstad Holyhead in Wales. Het zijn er zoveel dat de stad Little Holland wordt genoemd. Veel jongens trouwen met lokale meisjes en nakomelingen worden geboren. Alles gaat goed tot het vrede wordt…