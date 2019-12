Schuttevaer Premium Sint vaart mee op Rijnstroom VI Facebook

Bodegraven 04 december 2019, 11:30

De Rijnstroom VI heeft in bijna 100 jaar al veel soorten lading vervoerd, dwars door het hele land. Toch werd het schip nog niet eerder ingezet voor het inhalen van Sint-Nicolaas. Voor het echtpaar Guus van der Bol (66) en Willeke Persoon (57) was het één groot feest, ze genieten nog altijd na aan de Rijnkade in Bodegraven.