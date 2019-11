Schuttevaer Premium Onze man in Brussel Facebook

Amersfoort 29 november 2019

Directeur Martin Dorsman van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) stapte twee jaar geleden over naar de European Community Shipowners’ Association (Ecsa) in Brussel. Tijd voor terug- en vooruitblikken over zaken als CO2-uitstoot, Brexit en de toekomst van het zeevervoer en de mensen die daarin werken.