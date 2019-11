Schuttevaer Premium Stapelloop Kroonborg en ondergang Columbus Facebook

Twitter

Email Delfzijl 24 november 2019, 11:21

De Kroonborg, het vlaggenschip van E. Wagenborg’s Scheepvaart- & Expeditiebedrijf, liep op 7 november 1953 van stapel bij Scheepswerf Gebr. Niestern & Co in Delfzijl. Maar feestelijk was dat niet. Op vrijwel datzelfde moment verging namelijk de coaster Columbus van dezelfde rederij, als gevolg van schuivende lading.