Schuttevaer Premium ‘Nadelige effecten zandsuppleties en windparken worden onderschat’ Facebook

Twitter

Email THOLEN 22 november 2019, 13:04

‘We zijn blij met alle positieve berichten over de aanwas van de schol- en tongstand en ook de recente en toekomstige investeringen in nieuwbouw laten zien dat er vertrouwen is in de visserij. Maar de praktijk moet nog uitwijzen of we aan het goede eind trekken.’ Met deze woorden waarschuwt EMK-voorman Job Schot uit Tholen voor al te groot optimisme.