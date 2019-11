Schuttevaer Premium Tegelijk bevallen en verbouwen Facebook

Twitter

Email Werkendam 15 november 2019, 10:42

Vijf weken geleden is de tweede zoon van schipper Leendert van Weelden (26) geboren. Maar een lang kraamverlof kan hij zich niet permitteren, iedere dag is hij te vinden op zijn schip, de Distinta, dat al drie maanden stilligt vanwege een grootscheepse verbouwing. De planning is al iets uitgelopen, maar hij hoopt dit jaar nog wel enkele reizen te kunnen maken.