Borelli: de sport van energiebesparing

Met zijn volledig emissievrij varende containerschip Borelli ziet hij zich als proefkonijn van de binnenvaart. Maar voor alle schippers liggen kansen tot vergroening – sommige zelfs kostenloos – binnen handbereik, stelt binnenvaartondernemer Patrick Hut (47). ‘Het begint met verantwoordelijkheidsbesef richting je nageslacht.’

The Blue World pioniert met volledig elektrisch varende Borelli

‘Kalm varen brengt rust en scheelt geld’

‘We kunnen nu iets bijdragen aan de leefbaarheid op aarde’

Met kleine stapjes naar grote energiebesparing

Door Dick den Braber

Kredietcrisis, 2010. Samen met compagnon Tonnie Speksnijder denkt directeur en mede-eigenaar Patrick Hut na over de toekomst van hun bedrijf, The Blue World. Een onderneming (10 FTE) met een scheepsmakelaardij, financiële belangen in nieuwbouwschepen van derden en een tweetal eigen binnenvaartschepen (het dan splinternieuwe mcs Borelli van 110 meter en het kraanschip Bona Fide uit 1965). Hut: ‘We overwogen van alles om toekomstbestendig te blijven, zoals de aanschaf van nieuwe schepen of andere activiteiten. Uiteindelijk kozen we ervoor de bedrijfsactiviteiten te houden zoals ze waren. Maar hierbij wilden we alle overbodige kosten reduceren. Zonder dat het resultaat eronder zou lijden.’

Hiervoor hadden de twee alle medewerking van hun personeel nodig. Vooral het varende deel op de Borelli, die in een containerlijndienst tussen Hengelo en Rotterdam tweemaal per week de nodige kilometers maakt. Het plan was wel een uitdaging, grijnst Hut. ‘De sector is tenslotte een mannenwereld. Die houdt van kracht en snelheid, terwijl we ze nu onder meer wilden leren hoe ze zo efficiënt mogelijk konden varen.’

Rust

Als eerste volgde een cursus, waarin de bemanning leerde hoe ze de gashendel zo efficiënt mogelijk konden hanteren: dezelfde snelheid houden, met minder brandstofverbruik en minder slijtage. Hut: ‘Hiervoor was een behoorlijke omschakeling in denken nodig. Denk aan het passeren van een sluis. Als je met drie kilometer per uur de sluis invaart, ben je sneller dan met zeven kilometer per uur. Ik heb het echt moeten klokken voordat ze het geloofden. Hoe het kan? Simpel. Als een schip met zeven kilometer de kolk in komt zetten, golft het water zo wild dat de sluiswachter een tijdje moet wachten met schutten tot het water weer kalm genoeg is.’

Rustig aandoen scheelde drie minuten. ‘Terwijl ze ook veel minder van motorvermogen nodig hadden en minder risico’s namen.’

Met dergelijke ontdekkingen kwam ook de vraag op hoe nodig de haast op de rest van de route eigenlijk is, vervolgt Hut. ‘Wil de klant écht dat zijn vracht er snel is? Dan had hij die per vliegtuig moeten laten vervoeren. Met rustig varen kom je wel wat later aan dan met vol vermogen, maar die paar minuten tijdwinst wegen niet op tegen de verhoging van brandstofverbruik, uitstoot en slijtage. Hetzelfde geldt voor aanmeren.’

Aan boord van de Borelli werd het zodoende steeds rustiger: ‘Het schip was stiller en onze mensen hadden veel minder last van stress.’

Niet Spartaans

De verduurzamingsslag ging verder dan enkel het efficiënter bedienen van de regulateur. Hut: ‘Als het schip stillag, bleek het energieverbruik 16 kilowatt.’ Bij nader onderzoek bleek bijvoorbeeld de vloerverwarming zomer en winter aan te staan en verlichting bleef soms aan in ruimtes waar niemand was. ‘Samen met de mensen aan boord hebben we gekeken waar mogelijkheden lagen om het verbruik verder naar beneden te krijgen. Nu zijn er bewegingssensoren aan boord in ruimtes waar we maar af en toe zijn. Ook gaan we bewuster om met het gebruik van airco en verwarming.’

Uiteindelijk wierpen deze inspanningen (waarbij ook de halogeenspotjes aan boord plaatsmaakten voor LED’s) vruchten af. ‘Na een jaar verbruikte het schip nog maar zeven kilowatt als het stillag.’

Door al deze veranderingen verbruikte het bedrijf zo’n 2500 liter brandstof minder per jaar, een besparing van 2 à 3% op het totale verbruik. Hut: ‘Niet opzienbarend, maar je zet zo wel een eerste stap, zonder dat je iets hoeft te investeren. En het is leuk. Ons personeel begon er een sport van te maken om het energieverbruik terug te dringen. Juist doordat we ze zo bij de toekomstbestendigheid van het bedrijf betrokken.’

Dit betekent niet dat de levensomstandigheden aan boord Spartaans werden, benadrukt Hut. ‘Wij gaan ’s winters niet in de kou zitten, of ’s zomers in de hitte. Maar de verwarming hoeft alleen maar aan in gebruikte ruimtes, op de momenten dat je daar bent.’

Kinderen

Om duurzamer te kunnen ondernemen heb je een andere manier van denken nodig, verduidelijkt Hut. ‘Wij lieten onze werknemers nadenken over dingen waar ze nooit bij hadden stilgestaan. Daarna komt er pas ruimte voor grote stappen.’

Die grote stappen zag Hut al sinds 2001 aankomen. ‘Enerzijds gezien de steeds strengere regelgeving. Inmiddels weten we zelfs dat we in de toekomst emissievrij moeten varen.’

Toch is de Borelli nu al zover. Als een van de weinige schepen. De reden dat haar eigenaren dit proces in de achterliggende 10 jaar stap voor stap hebben gerealiseerd, ligt in hun overtuiging dat ze hun verantwoordelijkheid nu moeten nemen. Hut: ‘In dít stadium van mijn leven kan ik iets bijdragen aan de leefbaarheid op aarde. Ik heb twee kinderen, van 6 en 10 jaar, ik voel mij verplicht voor hun toekomst zorg te dragen.’

Stappen

In 2014 zag Hut kansen zijn visie nog verder gestalte te geven. Maar daar zou het bedrijf wél investeringen voor moeten doen. Zo kwamen er zonnepanelen op het stuurhuisdak, die elektriciteit aan het boordnet gingen leveren. Overtollige energie kwam terecht in een grote accubank, voor de nachten en regenachtige dagen.

In de machinekamer belandde een krukasgenerator op het vliegwiel van de grote Mitsubishi (1700 pk). Die leverde de benodigde energie – gemiddeld 15 kW (maximaal 30 kW) – voor het boordnet als de hoofdmotor draaide. Overgeproduceerde elektriciteit stroomde eveneens richting de accubank. Resultaat: de twee dieselgeneratoren van 50 kW, die voorheen om beurten het kleine beetje gevraagde vermogen van zo’n 15 kW leverden, stonden voortaan stil. En vroegen brandstof noch onderhoud. Zelfs bij het zware werk waren ze overbodig: als de krukasgenerator vermogen tekort kwam voor de bediening van de autokraan of stuurhuislift, sprong de accubank bij.

Door die krukasgenerator moest de hoofdmotor wel wat harder werken dan eerst, erkent Hut. ‘Maar dat voelde de Mitsubishi nauwelijks. Hij heeft een vermogen van 1250 kW, terwijl hij gemiddeld 400 kW hoefde te leveren. Nóg een voorbeeld van onderbelasting.’

Hybride

In de jaren erop verdiende The Blue World de investeringen – in totaal zo’n 114.000 euro – snel terug. Hut: ‘We hebben in het proces naar emissievrij varen nooit stappen genomen die ridicuul waren.’ De besparing op brandstofverbruik was inmiddels opgelopen tot zo’n 10% ten opzichte van 2010.

In 2016 nam The Blue World de tot voor kort grootste stap: de Borelli ging hybride. Twee dieselelektrische Volvo generatorsets van respectievelijk 360 kW en 280 kW namen het werk van de Mitsubishi over. Zij gingen de energie opwekken voor de aandrijving van de permanent-magneet-elektromotoren op de schroefas en de boegschroef.

Tijdens de ombouwoperatie takelde een kraan de twee oude dieselgeneratorsets voorgoed uit het schip. De Mitsubishi bleef wel in de motorkamer. Als achterwacht.

Batterijcontainers

De onderneming kreeg voor de stap naar hybride subsidie van de provincie Overijssel. ‘Dat was toen nodig om de investering van een half miljoen mogelijk te maken’, meldt Hut. ‘Maar de aanschafkosten voor een hybride installatie zijn sindsdien dermate gedaald, dat een schipper dezelfde hybride oplossing momenteel zonder subsidie kan toepassen.’

Het ultieme doel, een volledig elektrisch varende Borelli, is nu bijna bereikt. Verwachting is dat het schip vanaf deze maand zijn elektrische energie krijgt uit uitwisselbare batterijcontainers. Op de containerterminals worden ze gewisseld voor telkens een volgeladen exemplaar. Hut: ‘Wij zijn geen eigenaar van de accucontainers, maar betalen alleen voor het gebruik.’

Dat de Borelli emissievrij kan varen, betekent bepaald niet dat elk schip dat al zou kunnen. Hut: ‘Voor alle betrokken partijen is dit een praktijkonderzoek. De accucapaciteit van zo’n container is nog relatief beperkt. Maar de ontwikkelingen gaan door.’

Op dit moment is hij een pionier voor de binnenvaart, beseft Hut. ‘Maar iedere schipper kan heel eenvoudig beginnen met kleine stapjes. Kijk naar je nageslacht, en besef dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt. Voor ideeën mogen geïnteresseerde collega’s mij gerust bellen.’

Dat de gemiddelde schipper wat grotere stappen betreft ervoor bedankt om zijn gezinsinkomen in de waagschaal te stellen, ziet Hut als een gemiste kans. ‘We hoeven niet aan welvaart in te boeten. Als een idee voor vergroening ridicuul is, begin ik er ook niet aan. Bedrijven met innovatieve motoren hebben, net als elke verkoper, mooie verhalen, maar wij hebben zelf telkens grondig onderzoek gedaan voor we een keuze maakten.’

Met dit jarenlange proces is hij een varende kennisbank geworden, weet Hut. ‘Die kennis deel ik graag. Ik roep de binnenvaartondernemers er graag toe op om gezamenlijk in het verder verduurzamen van de sector op te trekken. Wanneer we met elkaar op de overheid afstappen met doordachte voorstellen om zo de klimaatdoelstellingen te halen, is er een grotere kans dat ze die wil ondersteunen. Het is duidelijk dat de vraag naar transport alleen maar toeneemt; wij zijn met elkaar de enige sector die ruimte heeft om deze toenemende transportvraag te faciliteren.’