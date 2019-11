Vrachtvaart op zonnecellen, het kan Facebook

Twitter

Email Rotterdam 04 november 2019, 16:28

De dieselgenerator op de spits Traveler van Piet en Suzanno Bouchier draait al ruim een jaar praktisch niet meer. Het vrachtschip heeft 16 zonnepanelen aan boord, die 5480 Wattpiek (Wp) energie genereren. Maar de eigenaren zagen ook wel eens 6340 Wp als maximum voorbij komen. En ze willen nog meer zonnepanelen plaatsen. Met 36 panelen van 400 Wp kan 14 kilowatt worden geproduceerd en dat is voldoende om de Traveler volledig op zonne-energie te laten varen op de Franse kanalen.

Piet en Suzanno Bouchier maken spits Traveler stil en schoon

‘De mens heeft veel vernield op aarde’

Geen financiering voor de volgende stap

‘Opbrengst voldoende voor alle stroomverbruikers’

Door Erik van Huizen

Piet Bouchier reageerde op het bericht in Schuttevaer dat de containerbinnenvaart het dreigt te verliezen van het wegvervoer als de schepen niet snel groener gaan varen. Elektrische trucks zouden het containerschip binnen enkele jaren van de markt kunnen verdringen. ‘Al dat elektrisch is een hype. Men kijkt niet verder dan de neus lang is, want accu’s moeten ook worden gemaakt en ik heb gemerkt dat accu’s niet heel erg efficiënt zijn. Er gaat een keer zoveel aan elektriciteit in als eruit komt. En voor de productie ervan moeten grondstoffen worden gedolven en de stroom moet natuurlijk ook ergens vandaan komen. Daarom ben ik eens gaan denken en rekenen of wij met onze spits niet op zonne-energie konden gaan varen.’

Veel vernield

De drijfveer voor verduurzaming van de Traveler ligt in de overtuiging dat we het klimaat op aarde verstoren. ‘We hebben als mens veel vernield. Wat vroeger enkele eeuwen duurde, gebeurt nu in 50 jaar tijd. Economische vooruitgang noemen we dat, maar eigenlijk hebben we hiermee veel vernield op deze aardbol. Ik weet zeker dat we als binnenvaart schoner kunnen en dat zouden we ook moeten doen.’

Bouchier realiseert zich, dat het de vraag is hoe schoon de fabricage van zijn zonnepanelen en zijn loodbatterijen nu eigenlijk is. ‘Maar een CCR2-motor vervangen door een Stage V-motor is niet schoner en kost ook veel energie. Er moet ijzererts worden gedolven waarvan uiteindelijk de motor wordt gegoten.’

Schuifkap

In juli en augustus 2018 werd de Traveler aangepakt. Er kwam een nieuwe kap schuifluiken op en die is geschikt gemaakt voor de plaatsing van zonnepanelen. Op de stuurhut van de Traveler liggen al enkele jaren vier zonnepanelen.

Er kwamen vijf op maat gemaakte aluminium schuifluiken met een hydraulisch systeem om ze te openen en te sluiten. Het gaat om zogenoemde stapelluiken. Om ze op te tillen werden vier hydraulische stempels gemonteerd. ‘Als het eerste luik omhoog is bewogen, dan wordt een volgende eronder gereden en kan het bovenste luik op het daaronder geplaatste luik worden gelegd. Vervolgens worden de twee luiken gezamenlijk omhoog bewogen om het derde luik eronder te plaatsen.

Op die manier kan het ruim in de lengte voor 80% worden opengelegd. Ook kan het schip worden geladen zonder de luiken tussentijds te hoeven verplaatsen. Het luikensysteem is zodanig ontworpen dat, tijdens het laden of lossen, een luik zonder zonnepanelen altijd bovenop ligt. Dit luik beschermt de zonnepanelen dan tegen vallende voorwerpen of lading.’

Voldoende ruimte

Op de luiken liggen nu 12 zonnepanelen van 345 Wp elk, dus 4140 Wp. Op de stuurhut vier panelen van 335 Wp dus 1340 Wp. In totaal ligt er nu dus voor 5480 Wp aan zonnepanelen op de Traveler. De zonnepanelen laden maximaal tussen 10 uur in de ochtend en 4 uur in de middag. In de zomer is de opbrengst vanzelfsprekend het hoogst.

De 16 panelen zijn voldoende voor de elektrische kookplaat, de wasmachine, de wasdroger, het koelen en verwarmen via de airco, de overige huishoudelijke apparatuur zoals koelkast, vriezer, waterkoker, televisie en audio, het heen en weer rijden en op en neer bewegen van de luiken en de autokraan. De generator op het schip wordt alleen nog gebruikt voor de 380V ballastpomp en incidenteel extra vermogen. Hierbij schakelt de generator automatisch in- of uit.

Op de luiken is nog voldoende ruimte voor meer zonnepanelen. Samen met nog wat extra omvormers kan er dan ook 380V worden gegenereerd.

10.000 Wp

Het vermogen van de zonnepanelen wordt nu nog door vier met elkaar doorverbonden MPPT-regelaars in de accu’s geladen. Op één MPPT-regelaar zijn vier zonnepanelen aangesloten, waarvan twee parallel en twee in serie. Elk paneel geeft 6,39 Ampère en door deze schakeling kan met twee bescheiden draden een lage amperage naar de MPPT-regelaar worden getransporteerd.

De door de zonnepanelen geproduceerde energie wordt in twee tractiesets opgeslagen van 1190 Ah. Deze accu’s kunnen op drie manieren worden geladen. Dat kan met de zonnepanelen via MPPT (183 A), met de dynamo (110 A) van de hoofdmotor tijdens het varen en met de generatorset (225 A). De beide omvormers leveren respectievelijk 5000 W en 3000 W op 240 V spanning. Een kortstondige piekspanning van 10.000 W is mogelijk.

7000 liter minder

De verbruikscijfers van het afgelopen jaar zijn bemoedigend. Op de Traveler werd 7000 liter gasolie minder verbruikt. Ongeveer 3900 liter hiervan komt doordat de generator vrijwel niet meer hoefde te draaien, 3000 liter omdat de dynamo’s op de hoofdmotor minder werden gebruikt.

Bouchier heeft uitgerekend dat het straks mogelijk moet zijn om van 10 uur in de ochtend tot 16 uur in de middag op de Franse kanalen volledig op de stroom van zonnepanelen te varen. ‘Ik verwacht dat ik op de kanalen in de praktijk met 10 kW netjes vooruit kom. Op de stroom van de zonnepanelen kan ik het schip met lading van februari/maart tot oktober/november gemiddeld acht kilometer per uur varen op diep water en vier kilometer per uur op de ondiepe kanalen. Dat vind ik prima.

‘Als we niet elektrisch kunnen varen, dan varen we dieselelektrisch. Voorlopig blijft de hoofdmotor stationair meedraaien om, als het moet, de nodige 300 pk te kunnen benutten. De elektrische aandrijving op de keerkoppeling zorgt voor een aanzienlijk lagere belasting van de hoofdmotor. Dit vertaalt zich in minder brandstofverbruik.’

Grote schepen kunnen dit ook. Het is volgens Piet gewoon een kwestie van ‘out of the box’ denken. ‘Ik denk dat een Rijnschip overdag goed van Bazel naar beneden kan varen op zonne-energie. En als de hele binnenvaart dit gaat doen, dan stoten we heel wat minder schadelijke stoffen uit. Daarbij is er ook nog de mogelijkheid om van de energie die de zonnepanelen opwekken waterstof te maken en daar met een brandstofcel stroom mee op te wekken. Hierdoor kunnen we ook bij slechtere zonnedagen gewoon elektrisch varen. De technieken zijn er. Nu nog de praktijk.’

Overigens kunnen schippers volgens Bouchier ook eenvoudiger de uitstoot verminderen. Simpelweg door de motor minder toeren te laten draaien.

Toeschietelijker

Om projecten als op de Traveler mogelijk te maken, zou de overheid wat betreft Bouchier ‘wel iets stelliger mogen zijn’ en laten zien dat het menens is. Zo zou de overheid het opwekken van groene energie moeten stimuleren. Voor de investeringen van vorig jaar heeft hij geen subsidie aangevraagd, voor de uitbreiding om volledig elektrisch te kunnen varen, deed hij dat wel. ‘Het aanvragen van de subsidie vond ik voor de eerste uitbreiding veel te ingewikkeld. Je hebt daar natuurlijk wel weer mensen voor, die je aan de hand willen nemen, maar die willen vaak ook een aanzienlijk bedrag zien. Ik wil eigenlijk niet dat anderen een deel van de subsidie opstrijken.’

Voor de komende uitbreiding vroeg Bouchier wel subsidie aan. Maar hij moet nog altijd 55% van het totale bedrag zelf investeren. De uitbreiding vergt behalve de aanschaf van de zonnepanelen, ook een nieuwe elektromotor, een andere keerkoppeling, extra omvormers, extra MPPT-regelaars. Daarbij moeten de twee generatoren en de boegschroef eruit en moet er een kleine generator voor terugkomen. Ook de elektriciteitskast moet nieuwe aanpassingen ondergaan. Piet verwacht, dat hij daarvoor in totaal circa 230.000 euro nodig heeft.

‘Dat betekent, dat wij zelf nog een keer een behoorlijk bedrag zouden moeten investeren. En dat hebben we niet meer. Ik vind dat de overheid het binnenvaartbedrijfsleven veel meer financieel moet ondersteunen bij dit soort proefprojecten. Omdat je aan het pionieren bent kost alles veel meer, iedereen dekt zich nu namelijk zoveel mogelijk in. Als mijn proefproject is geslaagd, denk ik dat je in de toekomst uiteindelijk voor rond de 100.000 euro klaar kunt zijn voor een aanzienlijke brandstofbesparing en minimale uitstoot.’

‘Ik blijf groen’

Dat Bouchier zo met vergroening van zijn spits bezig is, komt ook door zijn achtergrond. Voordat hij in 2005 zijn baan opzegde en samen met zijn vrouw Suzanno op de Traveler ging varen, was hij hovenier en boomverzorger. Ook zijn goed geïsoleerde huis aan de wal ontkomt niet aan verduurzaming. Zo heeft hij daar niet alleen zonnepanelen, maar ook een warmtepomp. ‘We zijn bijna zelfvoorzienend. We zijn al van het gas af en willen in de toekomst ook nog van de stroom af en zelf water gaan maken. Dan zijn we helemaal zelfvoorzienend. Ik kom dus niet alleen uit het groen, maar ik doe ook mijn best om groen te blijven. Ook op de Traveler.’