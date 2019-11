Schuttevaer Premium ‘Kleine geneugten winnen het nog altijd van de ergernissen’ Facebook

Werkendam 01 november 2019

In Maassluis hebben ze heerlijke tompoucen en in Lith het lekkerste melkbrood van Nederland. Het zijn de kleine geneugten van het schippersleven, die Evelien Geluk (38 jaar) noemt. Maar samen met echtgenoot André (40 jaar) roemt ze toch vooral de vrijheid van het varen. Daar kan alle ergernis over regelgeving, vrachtprijzen en slecht onderhoud van de infrastructuur nooit tegenop.