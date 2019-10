Schuttevaer Premium ‘Kademuren binnensteden zijn tikkende tijdbommen’ Facebook

Twitter

Genemuiden 20 oktober 2019, 11:07

Steeds vaker dreigt in Nederland instortingsgevaar voor eeuwenoude binnenstedelijke kademuren. Zwaar verkeer waarop deze muren niet zijn berekend en boomwortels vormen een grote bedreiging. De Beens Groep in Genemuiden heeft zich ontwikkeld als specialist in het ‘onschadelijk maken van deze tikkende tijdbommen’.