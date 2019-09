Schuttevaer Premium Herman Lohmann: ‘Het sleutelwoord is ontspanning’ Facebook

Haren 21 september 2019, 15:39

Hermann Lohmann van het gelijknamige bedrijf in scheepsbenodigdheden in het Duitse Haren heeft een eigen visie op leidinggeven, de stemming erin houden bij het personeel en opvolging binnen de familie stimuleren. Het sleutelwoord is ontspanning, ook in stressvolle tijden. ‘Stress beleeft elke ondernemer, maar die mag niet afstralen op de familie.’