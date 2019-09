Schuttevaer Premium Actief op sociale media Facebook

‘Mijn leven op een binnenvaartschip met vriend en koningspoedel Maxima.’ Dat is te lezen in de Twitterbio van Kathleen Jansen (42 jaar, @keddilien). Bijna dagelijks post ze foto’s om anderen een inkijkje te geven in de binnenvaart en haar leven aan boord van de Odonata. Deze week ligt ze afgemeerd in Werkendam voor de bouw van een nieuwe stuurhut.