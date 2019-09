Schuttevaer Premium Tecla bedwingt Noordwest Passage Facebook

Twitter

Email NOME(ALASKA) 16 september 2019, 20:41

Het is gelukt. Na 45 dagen onafgebroken varen, over een afstand van 3.200 zeemijl, is kapitein Gijs Sluik erin geslaagd de meer dan 100 jaar oude zeilende haringlogger Tecla door de Noordwestelijke Doorvaart rond Alaska te loodsen.