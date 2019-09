Schuttevaer Premium Bell Dredging: Van pompen naar complete range baggermaterieel Facebook

09 september 2019

Leon van der Bel richtte acht jaar geleden Bell Dredging Pumps op in het Noord-Hollandse Winkel. Begonnen werd met de productie van een serie standaard baggerpompen. Mede door toepassing van eigen innovatieve ontwerpen zag het bedrijf in de daaropvolgende jaren kans een aanzienlijk leveringspakket aan baggermaterieel op te bouwen. Materieel dat wereldwijd wordt verkocht of verhuurd. Die diversiteit aan producten vroeg om een nieuwe naam: Bell Dredging Equipment.