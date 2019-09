Schuttevaer Premium Met rivierwater ingeënt Facebook

Rotterdam 06 september 2019, 16:31

‘Dat ik machinist wilde worden en geen kapitein, dat is genetisch bepaald.’ Volgens zijn moeder wist Cor van Brug (80) het al toen hij vijf jaar was. Dat was misschien vroeg, maar niet vreemd. Niet alleen zijn vader, maar ook zijn grootvader werkte in de machinekamer. De eerste op een ‘moderne’ sleper, de tweede op een stoomsleepboot.